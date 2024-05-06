"رجع ينقط تاني".. كيف سخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر الزمالك من سموحة بهدف نظيف اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من خسارة الزمالك عن طريق "كوميكس"، حيث نشرت إحدى الصفحات صورة من فيلم "ساعة ونص" لشاب ووالدته، وكتب عليها: "كل يا حبيبي الملوحة حلوة"، ليرد الشاب: ما أنا باكل أهو يا أما".

ونشرت نفس الصفحة "كوميكس" آخر للفنان طلعت زكريا من فيلم "فتح عينيك": "بكرة هناكل فسيخ وملوحه يا حبيبي"، "مش طافح".

وكتب أحد الجماهير: "بكرة أنا عازمكم بدل الفسيخ هتاكلوا ملوحة، عشان الزمالك انهزم من سموحة"، وعلق آخر على صورة لشيكابالا لاعب الزمالك: "أحدث تطورات نادي الزمالك، الزمالك بقى بيخسر في وجوده وفي غيابه".

وفي نفس الإطار، سخر أحد جماهير الأهلي من خسارة الزمالك، حيث نشر مقطع فيديو مدته 14 ثانية لصنبور مياه، وعلق: "الزمالك رجع ينقط تاني".

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