كل ما يخص مباراة الهلال ضد الاهلي في الدوري السعودي

نقدم لكم كل ما يخص مباراة الكلاسيكو التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الاهلي، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاهلي، مساء اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الهلال، في الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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ويدخل الهلال المباراة محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 83 نقطة، علمًا بأنه يحتاج إلى 4 نقاط فقط للتتويج بالبطولة.

فيما يحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 55 نقطة.

وسبق وأن التقى الهلال والاهلي في 23 مباراة سابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حقق خلالها الزعيم 11 فوز، مقابل 4 انتصارات للراقي، فيما حسمت 8 لقاءات بالتعادل.

ومن المتوقع أن يدخل الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالله العمار، عبدالباسط هندي، ميريج ديميرال، روجيرو إيبانز

الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز

الهجوم: فراس البريكان، روبرتو فيرمينو، ألان ماكسيمان.

بينما جاء تشكيل الهلال المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى.. ياسين بونو

الدفاع.. سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

الوسط.. روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم، ميشيل ديلجادو، ناصر الدوسري

الهجوم.. ميتروفيتش