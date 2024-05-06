"تشبه لعبة سامسون أمام البنك".. تعليق قوي من حسام حسن على عدم احتساب ركلة جزاء سموحة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على أنه لا يستحق الطرد الذي تعرض له في مباراة الزمالك اليوم، مشيراً إلى أنه يستحق الحصول على ركلة جزاء.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة "دي إم سي": "الزمالك فريق كبير، وأتمنى له التوفيق في نهائي الكونفدرالية، وحصد لقب البطولة".

وأضاف: "كنا نرغب في الفوز بشدة في مباراة اليوم، من أجل استرداد هيبة الفريق بعد الهزيمة بخماسية، أمام الزمالك في لقاء الدور الأول".

وتابع: "اعتمادنا بعض الشيء على الأسلوب الدفاعي خلال المباراة، وتمكنا في النهاية من تحقيق الفوز".

وواصل: "الحالة الأولى التي تحصلت خلالها على الإنذار الأول في المباراة، قمت بإخبار حكم المباراة بأنني لم أقصد السقوط بهذه الطريقة".

وأكمل: "في الحالة الثانية أيضاً قلت له انتظر وشاهد اللعبة في الفيديو، لأنني تعرضت للشد بالفعل في هذه اللعبة".

واختتم حسام حسن تصريحاته: "أشعر أنني تعرضت للظلم في لقاء اليوم، لأنني كنت استحق ركلة جزاء، ولا استحق الطرد، وسامسون مهاجم الزمالك حصل على ركلة جزاء شبيهة لهذه اللعبة في لقاء البنك الأهلي الماضي".

وكان حسام حسن تعرض للطرد، بعد حصوله على إنذارين خلال المباراة، بسبب التحايل على حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء.

وتمكن سموحة من تحقيق الفوز على حساب الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى النقطة رقم 31 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 24 في المركز ال 12 بجدول الترتيب.