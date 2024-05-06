جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين، الموافق 6 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

بيراميدز ضد فيوتشر اف سي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

طلائع الجيش ضد المصري، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ساليرنيتانا ضد أتالانتا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد نابولي، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ليل الفرنسي ضد أولمبيك ليون، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الهلال ضد الأهلي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD ".

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

الأهلي ضد الزمالك، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".