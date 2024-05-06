شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد 10 نجوم فى نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز جهود 10 لاعبين فى موقعة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية، وهم شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)، مصطفى الزناري (إصابة في العضلة الخلفية)، محمد صبحي (إصابة في العضلة الضامة)، مصطفى شلبى (إصابة في العضلة الضامة)، محمد أشرف روقا (إصابة في العضلة الخلفية)، محمد عبد الشافى (إصابة بالرباط الصليبى)،محمود الونش (إصابة بالرباط الصليبى) بجانب الثلاثى عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر بسبب عدم القيد الافريقى.

وأغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة الدوري المصري بنهاية مباراته مع سموحة التى أقيمت مساء الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وخسرها الفارس الأبيض بهدف دون رد، ليبدأ الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربي.



ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا العام، ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب في العاشرة مساء الأحد المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي يوم الاحد 19 من الشهر ذاته.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه الكبير على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.



ويتكون طاقم تحكيم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربى والزمالك من الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت و ستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.



ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل و الزامبية ديانا شيكوتيشا واختار "كاف" الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.