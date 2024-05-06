‎رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك في أول لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الإثنين عندما يلتقي مع نظيره فريق ‎رجال سلة الزمالك في أول لقاءات نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين الذي يقام بنظام Best of 5.

تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة والتأهل لنهائي البطولة من أجل المنافسة على اللقب.

‎أوجستي بوش، المدير الفني للفريق، حرص خلال المران الذي أقيم أمس على التركيز الشديد على التدريبات التخصصية والرميات الثلاثية والتغطية تحت السلة، مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال لقاء الاتحاد في نهائي كأس مصر.