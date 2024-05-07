الامارات | شباب الأهلي والشارقة يطلبان التأهل إلى نهائي دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريقا شباب الأهلي والشارقة لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري «أقوياء اليد»، حين يحلان ضيفين على العين ومليحة عند السابعة والربع من مساء اليوم، في إياب الدور نصف النهائي، في مباراة يبحث من خلالها شباب الأهلي عن تجديد انتصاره ذهاباً، مساء السبت الماضي، على العين (30-25)، فيما يرغب الشارقة في تأكيد تفوقه على مليحة بعد فوزه ذهاباً (35-22).

بدورهما، ينشد فريقا العين ومليحة استثمار عاملي الأرض والجمهور في إحياء آمالهما ببلوغ النهائي، المرهون بقدرتهما على الفوز بفارق أكبر من الأهداف في مواجهتي الإياب، وفي حال التساوي في الأهداف سيتم الذهاب إلى مواجهة فاصلة لتحديد هوية الفريقين المتأهلين.