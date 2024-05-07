الزمالك يكرم فريق سيدات الطائرة بعد التتويج باللقب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - كرم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، وذلك عقب تتويجه ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشاد الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالأداء الذي قدمه الفريق خلال مشواره بالبطولة، معبراً عن سعادته بحصد اللقب القاري، خاصة وأنه أول بطولة في عهد المجلس.

وطالب الكابتن حسين لبيب، من الجهاز الفني واللاعبات، مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة، وتقديم أفضل أداء خلال منافسات كأس العالم للأندية.

أوضح حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أنه كان يثق في قدرات الفريق، على تجاوز الفترة الصعبة، والاحتفاظ بلقب بطولة إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وقال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بطولة أفريقيا كانت بمثابة تحدي خاص للفريق، مشيراً إلى أن "فتيات الذهب" قدموا أداءاً مميزاً خلال مشوارهم القاري، واستحقوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

ومن جانبها، أعربت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرفة على ألعاب الصالات، عن سعادتها بحصد لقب بطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أن "فتيات الذهب" لا يعرفن المستحيل، واستطاعوا العودة لمستواهم المعهود خلال البطولة القارية، ونجحوا في الاحتفاظ باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأكد أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العزيمة والإصرار كانا سلاح الفريق لتجاوز عقبة الاخفاق في بطولتي الدوري وكأس مصر، والتتويج باللقب الأفريقي.

وأشار رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى أن "سيدات الطائرة" كانوا على قدر المسؤولية، واستطاعوا تجاوز كل الصعوبات والوصول لنهائي البطولة، وإعتلاء منصات التتويج.