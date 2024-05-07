إسماعيلي 2008 يخسر أمام القناة في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2008 من القناة بأربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي بإستاد القناة في إطار مواجهات دوري الجمهورية للناشئين.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون

حراسة المرمى: مصطفى حسني

خط الدفاع: الحبيب إسلام و ياسين لطفي و محمد سامح و محمد خالد عبده

خط الوسط: عمر فتوح و إبراهيم النجعاوي و ياسين أشرف و حمادة عبد المجيد و محمد حازم

خط الهجوم: أحمد هاني

و شارك في الشوط الثاني محمد خلف و عمر الدولي و ياسين صبحي بدلا من عمر فتوح و ياسين لطفي و الحبيب إسلام

حضر اللقاء شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي و محمود جابر مدير قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفني للقطاع و سيد الحداد نجم الإسماعيلي الأسبق

يقود الفريق جهاز مكون من

أيمن كمال مدير فني و مودي سعدالله مدرب عام و إيهاب كمال مدرب حراس مرمى و محمد إبراهيم إداري و باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي