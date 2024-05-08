بعد إنبي.. المصري يثير الجدل بشأن المشاركة في البطولات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي المصري التمسك بحقوقه في المشاركة الأفريقية حال اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار لاختيار الفرق المشاركة، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان نادي المصري كالتالي: "يؤكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، تمسكه بحق مشاركة الفريق الأول للكرة بالنادي في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل 2025/2024، وذلك حال اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار للمشاركة في حالة عدم الانتهاء من مباريات الدوري عند طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من الاتحاد المصري إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "يؤكد مجلس المصري على ثقته التامة في قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد الفرق المشاركة أفريقيا والتي يضمن المصري أحد مقاعدها، وفقًا لترتيب الدور الأول دون النظر حتى إلى استكمال عدد من الأندية لمباريات الدور الأول، خاصة مع تفوق المصري على الأندية المنافسة سواء في عدد النقاط أو المواجهات المباشرة، وهو ما سبق أن أكده مجلس المصري في مخاطباته الرسمية مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم".

وأتم المصري في البيان: "ترفض إدارة النادي المصري بشكل قاطع كافة الأساليب التي ينتهجها مجلس إدارة أحد أندية الشركات بالدوري الممتاز والذي دأب خلال الفترة الأخيرة على إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية وكان آخر تلك الأساليب إعلانه عبر الصفحة الرسمية لناديه بأحقيته في المشاركة الأفريقية، مستندا في ذلك إلى الترتيب الذي نشرته رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقب الجولة السابعة عشر، علما بأن إعداد الجدول يتم بشكل إلكتروني دون النظر للمواجهات المباشرة التي انتهت بفوز المصري".

وكان قد أثار إنبي الجدل، بإعلانه التأهل إلى كأس الكونفدرالية، عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك.

وجاء إعلان إنبي، كالتالي: "وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة فى بند المشاركات الأفريقية، وطبقا لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة ، وحال الإستقرار على إرسال نتائج الدور الأول "الجولة 17" لمسابقة الدورى إنبى، يتأهل رسميا لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2024/2025".

وردت بعدها رابطة الأندية، أنه لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم حتى الآن.

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