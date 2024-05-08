تأييد عقوبة خصم 4 نقاط من رصيد نوتينجهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أيد مجلس الاستئناف المستقل التابع لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء عقوبة خصم أربع نقاط من رصيد نادي نوتينجهام فورست لانتهاك اللوائح المالية للمسابقة.

وفرضت عقوبة خصم أربع نقاط على نوتينجهام في 18 مارس الماضي من قبل لجنة مستقلة لانتهاك سقف الخسائر المسموح به بإجمالي 34 مليون و500 ألف إسترليني خلال فترة التقييم المنتهية في موسم 2022-2023

وأعلن نوتينجهام اعتزامه الاستئناف ضد العقوبة لكن اللجنة أيدت أمس العقوبة الأصلية، ما يعني أن رصيد الفريق سيبقى 29 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وذكرت وكالة «بي.إيه.ميديا» أن نوتينجهام سعى لتخفيض العقوبة لأنه شعر بأن كان على اللجنة الأولى أن تضع في الاعتبار صفقة بيع برينان جونسون إلى توتنهام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بعام 2023.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن نوتينجهام اعترف بتجاوز قواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني (44 مليون دولار)، فوق الحد المسموح له والبالغ 61 مليون إسترليني.

ويسمح للأندية عادة بحد أقصى من الخسائر بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني لفترة تقييم تمتد لثلاثة أعوام، ولكن هذا المبلغ ينخفض بمقدار 22 مليون إسترليني في الموسم.