موعد ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي ، في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ونجح الأهلي في العبور إلى النهائي على حساب منافسه مازيمبي الكونغولي ، بينما جاء تأهل الفريق التونسي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها هدف من دون رد.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

سيطر الأهلي بشكل كامل على أحداث المباراة وشكل ضغطًا هجوميًّا كبيرًا على دفاعات الفريق السكندري، ورغم تسجيله 4 أهداف إلا أنه أهدر أيضًا عددًا من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بزيادة الحصيلة التهديفية، ليكتفي بالفوز بأربعة أهداف سجلها كل من وسام أبو علي من ركلة جزاء ورضا سليم وعمر كمال ومحمود كهربا من ركلة جزاء.

بهذا الفوز التاسع للأهلي هذا الموسم رفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيبب الجدول.