"ملوك مدريد" يمنعون الألمان من احتلال أوروبا!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: في سيناريو أقرب إلى "الخيال"، نجح ريال مدريد (كالعادة ووفقاً للسيناريو المثير) في بلوغ نهائي دوري "الأبطال" للمرة الـ 18 في تاريخه، ليقترب من اللقب الـ15 في حال تمكن من الفوز على بوروسيا دورتموند في موقعة النهائي والتي تقام بملعب ويمبلي في 1 حزيران (يونيو) المقبل.

فعلها الريال وفاز على بايرن ميونيخ العنيد 2-1 بالبرنابيو، بعد أن كان متأخراً بهدف حتى الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة التي حبست الأنفاس، ليظهر البديل الذهبي خوسيلو ويسجل ثنائية قاتلة في الدقائق الأخيرة، ويقود "الملكي" لنهائي البطولة القارية، بعد أن قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ في إياب قبل النهائي الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونيخ قبل أسبوع قد انتهت بالتعادل 2-2.

الريال يعود.. كالعادة

الريال تأخر بهدف سجله ألفونسو ديفيز في منتصف الشوط الثاني بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ليعتقد الجميع أن الريال سيكون خارج البطولة القارية هذه المرة، إلا أن خوسيلو البديل أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة المثيرة، مستغلا الخطأ من مانويل نوير حارس مرمى البايرن الذي ارتدت الكرة من يديه على إثر تسديدة قوية من فينيسيوس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع، سجل خوسيلو هدفاً ثانياً، سوف يكون حديث العالم لفترات طويلة، خاصة أنه مشكوك في صحته بداعي التسلل، إلا أن حكم المباراة احتسبه عقب الرجوع لتقنية الـ VAR

الملكي والجدار الأصفر

وبذلك يضرب الريال موعداً مع دورتموند (الملقب بالجدار الأصفر) في النهائي المرتقب في اليوم الأول من الشهر المقبل باستاد ويمبلي، وهو ما يعني أن الريال نجح في منع الألمان من احتلال أوروبا، خاصة أن تأهل البايرن في حال كان قد تحقق، فإنه يعني وجود بايرن ودورتموند وكلاهما من ألمانيا في المباراة النهائية.