بشير التابعي: هذا شرط فوز الزمالك بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم نادي الزمالك السابق، أنه سبق وتوج بلقبي كأس الكؤوس الإفريقية مع الألماني اتوفستر وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا 2002 مع البرازيلي كارلوس كابرال بعد الفوز على الرجاء المغربي، مشيرا إلى أن نهائي الكونفدرالية يعتمد في الأساس على لاعبي الفريق الأبيض والـ11 الموجودين في الملعب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لاعبو الزمالك هم الأجدر على تحقيق اللقب بشرط التكاتف واللعب بقوة وتحقيق نتيجة ايجابية في الذهاب أولا، واتمنى تتويج الفريق باللقب، وجمهور الزمالك ينتظر الفرحة والأمر يتعلق بأقدام اللاعبين".

وأضاف: "أتمنى أن يبذل لاعبو الزمالك أقصى طاقة لهم في لقاء نهضة بركان المغربي، والتوفيق سيكون حليفهم، الأهم أن يفعل كل لاعب ما عليه، وأن يسعى كل لاعب لصناعة تاريخ لنفسه وسيرى أثر ذلك من الجماهير".

وتابع: "من الوارد أن يكون لـ جوميز تفكير خاص بالدفع بـ موتيابا في هذه المباراة، خصوصا ان نداي بعيد عن المستوى المطلوب، كما انه لا يعتمد كثيرا على سيد نيمار في الفترة الاخيرة".

وواصل: "بالطبع اللاعب الذي نراهن عليه في صفوف الزمالك امام نهضة بركان هو أحمد سيد زيزو، ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي لاعب آخر، على مستوى القيادة والمستوى الفني، وفي غيابه يتأثر الزمالك كثيرا، لأنهم قادر على تحويل الدفة دائما لصالح الفريق الأبيض، ويحظى بثقة كبيرة من زملائه".

وأكمل: "أنصح حسام عبدالمجيد بالابتعاد عن التهور والاندفاع، وأن يكون لديه حالة هدوء وتركيز شديدة في المباراة، وهناك مباريات تحتاج لوجود دفاع قوي وكثافة كبيرة وامكانية تغيير الطريقة إلى 3-5-2".