"حالة فنية واحدة".. غياب 9 لاعبين عن رحلة الزمالك للمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

توجهت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى المغرب منذ قليل، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، في العاشرة مساء، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة الفريق الأبيض حسين لبيب رئيس النادي، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

ويغيب عن الفريق الأبيض خلال الرحلة إلى المغرب 9 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-محمود علاء.. (لأسباب فنية)

-محمود شيكابالا.. (بسبب الإصابة في العضلة الأمامية)

-مصطفى شلبي.. (للإصابة في العضلة الضامة)

-مصطفى الزناري.. (للإصابة في العضلة الخلفية)

-محمود الونش ومحمد عبد الشافي.. (إصابات بالرباط الصليبي)

-عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر.. (لعدم القيد الأفريقي)

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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