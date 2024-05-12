الشعباني يستقر على تشكيل نهضة بركان لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه نظيره الزمالك مساء اليوم الأحد في مباراة الذهاب لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024.

يدخل نهضة بركان مباراة اليوم بحثاً عن تحقيق الفوز مستغلاً عاملي الأرض والجمهور حتى يسهل من مهمته فى لقاء الإياب باستاد القاهره يوم الأحد المقبل والتى ستحسم بطل هذه النسخه الأخيره من كأس الكونفدرالية.

ويعانى المدير الفني التونسي معين الشعباني من أزمات فنية وخططية بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق حيث يفتقد لخدمات كلا من: امين كامارا وعبدالكريم باعدي وأسامة الميلوري وعمر العرجون ويوسف الفحلي ويوسف الزغودي.

تشكيل نهضة بركان المتوقع لمواجهة الزمالك

حارس المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة سمومي - يوسوفا دايو - عبد الحق عسال - حمزة الموساوي

خط الوسط: ياسين لبحيري - أيوب خيري - محمد المرابط.

خط الهجوم: يوسف مهري - تيسيلا كيسيندا - بول فاليري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

بينما تلعب مباراة الإياب في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بشكل حصري عبر قناة Bein SPORTS 1 بصوت المعلقين جواد بدة ومحمد فوزي.

قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.