موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم مواجهة مرتقبة عندما يحل ضيفاً على نهضة بركان المغربي عي ملعبه البلدي ببركان في لقاء ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024.

يدير اللقاء طاقم تحكيم كينى مكون من يتكون بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة ويعاونه مواطناه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

بينما يتواجد التونسي هيثم قيراط حكماً للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا».

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق قد حرص على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية استعداداً للقاء اليوم وحرص لجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

وبعد ذلك خاض لاعبو الزمالك تقسيمة القوية قوية في مرانه الأخير قبل المباراة لتطبيق ما تم تنفيذه في الفقرة الفنية.

كما حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب على عقد جلسة مع اللاعبين ، في فندق الإقامة بعد تناول وجبة العشاء في حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة عبد الواحد السيد مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

بينما تلعب مباراة الإياب في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بشكل حصري عبر قناة Bein SPORTS 1 بصوت المعلقين جواد بدة ومحمد فوزي.

قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.