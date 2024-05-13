كاف يشيد بـ لاعب الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية (فيديو)

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بأداء لاعب الزمالك، في مباراة فريقه أمام نظيره نهضة بركان، أمس الأحدن ضمن منافسات نهائي كأس الكونفدرالية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، فيديو لـ ظهير أيسر نادي الزمالك أحمد فتوح وهو يستعرض مهاراته وكتب عليه :”رائع.. مهارة اليوم في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية تذهب إلى أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد هذه المراوغة المذهلة أمام نهضة بركان”.

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وكان قد سقط فريق الزمالك أمام نظيره نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء أمس الأحد بالمغرب.

يلاقي فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الفريق المغربي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.