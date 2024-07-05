ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. تدريبات رونالدو.. وتهنئة شوبير لنجم الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله في أحد المطاعم.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، متابعيه صورة له خلال تواجده في مران المنتخب إنجلترا اليوم.

وحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور له خلال تدريبات المنتخب البرتغالي ، استعداداً لمواجهة فرنسا، في ربع نهائي أمم أوروبا.

كما نشر نجم النادي الأهلي إمام عاشور مجموعة من الصور له، من مباراة الأهلي والداخلية اليوم.

وشارك محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب المصري وفريق طرابزون سبور التركي، متابعيه عدد من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

ونشر النجم الفرنسي كليان مبابي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة لعائلته.

وقام عصام الحضري نجم المنتخب المصري السابق، بنشر صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

وحرص نيمار على مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة أصدقائه، من داخل المدرجات.

وهنأ نجم النادي الأهلي السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي سعد سمير، زميله أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.

وحرص مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي على تهنئة زميله بالفريق أحمد نبيل كوكا، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، صورة له من داخل صالة الجيم خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وعبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حسام غالي صورة له رفقة أحدث أصدقائه خلال قيامهم بجلسة استشفاء.

وشارك نجم النادي الأهلي أكرم توفيق متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور رفقة أصدقائه.