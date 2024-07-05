شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يطير إلى باريس 10 يوليو بناء على طلب ميكالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى إلى باريس يوم 10 يوليو الجارى، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بناء على طلب المدير الفنى البرازيلى الذى يفضل البقاء فى باريس 10 أيام قبل انطلاق الأولمبياد.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبى كل من من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

وينطلق اليوم الجمعة، معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، حيث من المنتظر أن يطيرالفراعنة لفرنسا يوم 13 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين باستاد القاهرة.