دوري أن بي ايه: هيوستن يواصل انتصاراته اللافتة وكافالييرز يستعيد توازنه

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : تابع هيوستن روكتس انتصاراته اللافتة وأطاح بمضيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب عندما تغلب عليه 114 112 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما استعاد كليفلاند كافالييرز توزنه بفوزه على ضيفه ديترويت بيستونز 110 91.

بعد فوزين متتاليين نهاية الاسبوع الماضي على كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية، صمد روكتس أمام فريق قوي آخر من الشرق هو سلتيكس حامل اللقب وتغلب عليه بفارق سلة واحدة في نهاية مثيرة للمباراة محققا انتصاره الثالث تواليا والـ31 في 45 مباراة في المركز الثاني للمنطقة الغربية.

في مباراة شهدت 13 تغييرًا في النتيجة، كان من المفترض أن يكون تقدم بوسطن بفارق 12 نقطة في منتصف الربع الأخير كافيًا، لكن روكتس عاد بفضل دفاعه وتألق ديلون بروكس صاحب 36 نقطة بينها 10 ثلاثيات.

وكان أمين تومسون (33 نقطة و10 كرات مرتدة) هو رجل الثواني الأخيرة حيث سمح لهيوستن بالتقدم بفارق نقطتين قبل دقيقة وثانيتين من نهاية المباراة بعد 24 ثانية من الاستحواذ على الكرة.

وبعد رميتين حرتين لجايلن براون (28 نقطة)، رد التركي ألبيرين سينغون (11 نقطة، 9 متابعات، 9 تمريرات حاسمة)، بسلة ساحقة. أدرك جايسون تايتوم (19 نقطة) التعادل 112 112 قبل 5.3 ثوان من النهاية، لكن الكلمة الاخيرة كانت لتومسون بتسجيله سلة الفوز.

وأكد روكتس تألقه في الاونة الاخيرة وهو الذي لم يبلغ الأدوار الإقصائية منذ عام 2020، ويعود آخر نهائي له إلى عام 1995 عندما توج باللقب بقيادة حكيم أولاجون (البطل أيضًا في عام 1994).

وقال تومسون: "لقد كان شعورًا رائعًا. هذه أول سلة فوز لي. أشعر وكأنني كوبي (براينت)!".

وفي الثانية، أوقف كافاليرز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه ديترويت بيستونز 110 91 بفضل 22 نقطة لداريوس غارلاند و21 لدونوفان ميتشل.

وفرض كافالييرز الذي تنازل عن صدارة الدوري لصالح اوكلاهوما ستي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية (37 فوزا و8 هزائم)، عقب هزائه الاخير، أفضليته على مجريات المباراة بكاملها وكسب ارباعها 36 23 و29 22 و27 22 و28 24 تواليا.

ورفع كافالييرز غلته الى 37 فوزا مقابل تسع هزائم، فيما مني ديترويت بخسارته الـ23 في 46 مباراة.

وقاد أنتوني ديفيس فريقه لوس أنجليس ليكرز الى رفع سلسلة انتصاراته المتتالية إلى أربع بمساهمته الفعالة في الفوز على مضيفه شارلوت هورنتس 112 107.

سجل ديفيس 42 نقطة مع 23 متابعة، وأضاف "الملك" ليبرون جيمس 22 نقطة مع سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.