شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أحمد شوكت سعد يتوج ببطولة العالم للقوة البدنية ويحطم الرقم القياسي والان مع تفاصيل الخبر

حقق البطل المصري الشاب أحمد شوكت سعد إنجازًا عالميًا جديدًا بفوزه بالمركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية ومصارعة الذراعين “powerlifting” تحت السن، بمشاركة 330 لاعبًا من 23 دولة حول العالم من كافة الجنسيات.

وتمكن أحمد شوكت، الطالب بالفرقة الثانية في كلية الحقوق بجامعة فاروس فى الإسكندرية، من تحطيم الرقم القياسي لفئة تحت السن، حيث رفع وزن 240 كيلوجرامًا، متجاوزًا الرقم السابق في المسابقة، ليؤكد تفوقه كأحد أبرز المواهب الرياضية الصاعدة.

ويعد هذا التتويج محطة مهمة في مسيرة اللاعب الشاب، الذي يأمل في تمثيل مصر في مزيد من البطولات الدولية، ورفع راية الوطن في المحافل الرياضية الكبرى.