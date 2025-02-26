شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية فى الجولة الـ"16" بدورى نايل اليوم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأربعاء منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع حرس الحدود مع الأهلى ومودرن سبورت مع الجونة والإسماعيلى مع فاركو.

موعد مباريات الجولة السادسة عشرة من الدورى

الاربعاء 26 فبراير

حرس الحدود & الأهلى.. 4 عصراً

مودرن سبورت & الجونة.. 4 عصراً

الاسماعيلى & فاركو.. 7 مساء

الخميس 27 فبراير

سموحة & المصري البورسعيدى.. 4 عصراً

الزمالك & زد اف سى.. 7 مساء

طلائع الجيش & البنك الأهلى.. 7 مساء

الجمعة 27 فبراير

غزل المحلة & انبى.. 4 عصراً

الاتحاد السكندري & بيراميدز.. 7 مساء

سيراميكا & بتروجت.. 7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.