الامارات | دورة عجمان الحكومية.. 9 ألعاب و3 فعاليات مجتمعية في النسخة الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لدورة عجمان الحكومية التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، عن إقامة تسعة ألعاب رياضية وثلاث فعاليات مجتمعية، خلال منافسات النسخة الخامسة من البطولة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتُشرف على تنظيميها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وعقد رئيس اللجنة المنظمة للدورة أحمد الرئيسي، مؤتمرا صحافيا في منتجع ونادي الزوراء للغولف بمشاركة أعضاء اللجنة العليا المنظمة والرعاة والجهات المساهمة للكشف عن تفاصيل البطولة وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة في الدورة.

وأكد أحمد الرئيسي، على اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق النسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان مشيراً إلى أن نسخة هذا العام ستشهد تنوعاً في الفعاليات والبرامج بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع تلبيةً لكل اهتماماتهم الرياضية

وقال: "الدورة تضم في هذه النسخة بطولات كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، وبطولة الرماية، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري للرجال وبطولة الألعاب الشعبية، وبطولة الكروس فيت، وألعاب التحدي، إلى جانب 3 فعاليات تتمثل في القرية الرمضانية وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات ويوم زايد للعمل الإنساني".

وتحدث الرئيسي عن نجاح الدورة في السنوات الماضية قائلاً أنها أصبحت رقماً هاماً في أجندة الفعاليات الرياضية في إمارة عجمان بفضل دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، موجهاً الشكر إلى سموه على توجيهاته ودعمه الكبير للدورة الرياضية لحكومة عجمان.

كما وجه الشكر إلى دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان على جهودها التنظيمية التي أسهمت في إنجاح الحدث، وإلى الجهات الراعية للدورة وجميع المشاركين من موظفين ورياضيين.

وتوقع الرئيسي أن يزيد عدد المشاركين في النسخة الحالية لدورة عجمان الحكومية عن ستة الالاف مشارك، وهو رقم يعكس مدى التطور الكبير الذي شهدته الدورة منذ انطلاقتها.