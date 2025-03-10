الامارات | 1500 مشارك بسباق الجري في دورة عجمان الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد سباق الجري ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي مشاركة أكثر من 1500 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والفئات والأعمار.

وتنطلق منافسات سباق الجري الثلاثاء في مضمار الصفيا للجري بعجمان، حيث يتنافس المشاركون من موظفي الدوائر الحكومية وجميع فئات المجتمع على مسافات 10 و5 كيلو متر للكبار، و2 كيلو متر للعائلات والأطفال.

ورصدت اللجنة المنظمة العليا جوائز قيمة للفائزين في فئات البطولة وهي المجموع العام رجال، والمجموع العام سيدات، والثلاثة أوائل من الدوائر الحكومية، والثلاثة أوائل مواطنين فوق 50 سنة، بالإضافة إلى المجموع العام فئة الصغار.

وفي منافسات كرة القدم حسم فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مباراته مع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من بوابة الصدارة وتجمد رصيد شرطة عجمان عند 6 نقاط ليتأهل عبر المركز الثاني، فيما توج محسن محمد أحمد من الأراضي نجما للمباراة

وبنفس النتيجة فاز فريق دائرة البلدية والتخطيط على فريق مصرف عجمان ليفض الاشتباك بينه وبين مصرف عجمان ويؤكد أفضليته بالتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط، وحصل علي بن سلطان النعيمي من مصرف عجمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفرض فريق جامعة المدينة عجمان نفسه في المباراة الثالثة بفوز كاسح على دائرة التنمية الاقتصادية بسداسية نظيفة ليتأهل للدور ربع النهائي عبر بوابة أفضل الثوالث في وقتٍ خرج فيه الخاسر من البطولة خالي الوفاض بلا رصيد من النقاط، فيما فاز يحيى مبارك من جامعة المدينة بجائزة لاعب المباراة.

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، يشهد مركز عجمان الإبداعي غدا الثلاثاء انطلاقة المراحل الحاسمة، بأربع مواجهات قوية في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويلعب فريق هيئة النقل مع فريق برايت ستيل في التاسعة والنصف مساء، ويلتقي فريق سيفا مع فريق أوشين في العاشرة والنصف، ويواجه فريق الساحل الشرقي للعقارات فريق كالتيكس في الحادية عشرة والنصف، فيما تجمع المباراة الرابعة الأكاديمية الأولمبية الوطنية وفريق ماساكن في الثانية عشرة والنصف مساء.

وكانت مباريات الدور الأول اختتمت الأحد بإقامة 3 مباريات حيث تفوق برايت ستيل في المباراة الأولى على سيفا بشوطين دون مقابل، وفاز ماساكن بنفس النتيجة على الساحل الشرقي للعقارات، فيما انتهت المباراة الثالثة بانتصار الأكاديمية الأولمبية الوطنية على يونايتد سبايكرز بشوطين دون مقابل.