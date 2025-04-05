توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : يصل مشوار المخضرم توماس مولر مع عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ إلى نهايته في ختام الموسم الحالي بعدما دافع عن ألوانه طيلة 25 عاما، وفق ما أعلن السبت.

وقال ابن الـ35 عاما على انستغرام "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقا باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معا من أجل ألواننا والألقاب. كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل"، مستطردا "لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد".

وتابع "أنا أحترم هذا القرار الذي لا شك لديّ أنه لم يكن من السهل على مجلس الإدارة ومجلس الإشراف (على النادي) اتخاذه. لم أكن سعيدا بما تم تداوله في وسائل الإعلام على مدار الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، لكني أعتقد أنه كما الحال في كرة القدم، الكمال ليس الأمر الأهم دائما. يتعلق الأمر بالتفكير الإيجابي في الخطوة التالية. بعد تمريرة خاطئة، يجب عليك استعادة الكرة كفريق. لقد نجحنا في إدارة هذا الوضع بنفس الطريقة خلال مناقشات الثقة الأخيرة".

وبعدما لعب في الصفوف العمرية للعملاق البافاري بين 2000 و2007، رُقِيَ مولر إلى الفريق الرديف قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب يورغن كلينسمان الذي منحه بدايته مع الكبار في آب/أغسطس 2008 في طريقه لحصد جميع الألقاب الممكنة، بينها الدوري الألماني 12 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012 و2020 وكأس العالم للأندية عامي 2013 و2020.

ويتصدر مولر لائحة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات بألوان بايرن بـ 743، بينها 497 في الدوري (رقم قياسي أيضا) و161 في دوري الأبطال (رقم قياسي أيضا) بحسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص، مسجلا ما مجموعه 247 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين خلف غيرد مولر (565) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (344).