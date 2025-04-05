ماكلافلين-ليفرون وتوماس تتألقان في الجولة الافتتاحية من "غراند سلام تراك"

الرياص - اسماء السيد - كينغستون : أحرزت حاملة الرقم القياسي والبطلة الأولمبية مرتين الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون سباق 400 م حواجز، الجمعة في كينغستون ضمن الجولة الأولى من سلسلة "غراند سلام تراك" الجديدة لألعاب القوى.

وفي سباقها الأول على مسافتها المفضلة، منذ تتويجها في أولمبياد باريس العام الماضي، سجلت ماكلافلين ليفرون 52.76 ثانية على الملعب الوطني في كينغستون، جامايكا.

سيطرت ابنة الخامسة والعشرين التي ستنافس أيضا على مسافة 400 م الأحد، وصنعت فارقا كبيرا مع منافساتها على المنعطف الأخير، لتتقدم بمسافة واضحة على البطلة الأولمبية لعام 2016 مواطنتها دليلة محمد (54.59 ث).

قالت ماكلافلين ليفرون التي خاضت سباقها الأول هذه السنة "تعلمون، إزالة الغموض قليلا. السباق الأول يزعج دوما، لكني سعيدة للتواجد هنا".

والجوائز المالية لافتة في هذه السلسلة الجديدة المؤلفة من أربع جولات والتي أنشأها أسطورة ألعاب القوى الأميركي مايكل جونسون، بهدف إثارة الاهتمام أكثر بسباقات المضمار.

لكن الجولة الأولى التي وصفت بأنها ستكون فجر عصر جديد للرياضة، أقيمت أمام مدرجات شبه فارغة، في ظل حرارة بلغت 30 درجة مئوية.

وفي باقي منافسات الجمعة، سيطرت الأميركية غابي توماس على سباق 200 م.

سجلت ابنة الثامنة والعشرين 22.62 ثانية، متفوقة على الدومينيكانية ماريليدي باولينو المتوجة بسباق 400 م في باريس والتي سجلت 22.96 ث، فيما حلت البريطانية دينا آشر سميث ثالثة.

منافسة غير عادية

قالت توماس إن الجوائز المالية خلقت منافسة غير عادية في هذه الفترة المبكرة من الموسم "في العادة، نجري التجارب ونستشعر أحاسيسنا في اللقاءات الأولى من الموسم. هنا... الرهانات مرتفعة ومستوى المنافسة حقا مرتفع".

تابعت صاحبة ثلاث ذهبيات في باريس (200، 4 مرات 100، و4 مرات 400م) "هذا شيء لسنا معتادين عليه في رياضتنا، واعتقد انه جيد".

وفي سباق 100 م لدى الرجال الذي غاب عنه البطل الأولمبي الأميركي نواه لايلز، حقق مواطنه كيني بيدناريك، حامل فضيتين أولمبيتين في 200 م، الفوز بعد تنافس قوي مع الجامايكي أوبليك سيفيل.

قطع بيدناريك خط النهاية بزمن 10.7 ثوان، بفارق واحد بالمئة من الثانية فقط عن سيفيل، فيما حل البريطاني زارنيل هيوز ثالثا (10.13) والأميركي فريد كيرلي، بطل العالم 2022، سابعا (10.30 ث).

وفي باقي منافسات الجمعة، تابع بطل العام أخيرا في سباق 400 م داخل قاعة، الأمريكي كريس بايلي، بدايته اللافتة للموسم، محققا الفوز على المسافة عينها بزمن 44.34 ثانية.

تقدم على حامل الفضية الأولمبية البريطاني مات هادسون سميث (44.65 ث) والأميركي المخضرم فيرنون نوروود.

وسجل البرازيلي أليسون دوس سانتوس أسرع زمن هذه السنة في سباق 400 م حواجز (47.61 ث)، متقدما على الجامايكي روشاون كلارك (48.20) والأميركي كايليب دين (48.58).

وفي سباق 3 آلاف م لدى السيدات، فازت الإثيوبية إجغاييهو تايي (8:28.42 دقائق)، على الكينية أغنيس جيبيت نغيتيتش ومواطنتها تسيغي جبريسيلاما.

وحققت الأمريكية نيكي هيلتز، حاملة الرقم القياسي في سباق الميل، أسرع زمن في سباق 800م (1:58.29 دقيقة)، متفوقة على الإثيوبية ديريبي ويلتيجي والأسترالية جيسيكا هال.

وحقق العداؤون الأميركيون أول ثلاثة مراكز في سباق 5 آلاف متر، تقدمهم غرانت فيشر بزمن (14:39.14 دقيقة).

وبعد جامايكا، يقام اللقاء الثاني في ميامي بين 2 و4 أيار/مايو، ثم فيلادلفيا في الفترة من 30 أيار/مايو إلى الأول من حزيران/يونيو قبل أن تنتهي السلسلة في ملعب دريك التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس حيث سيتم تتويج أبطال السلسلة التي تبلغ جوائزها 12.6 مليون دولار.

وتسببت السلسلة التي ستتنافس مع منافسات الدوري الماسي المقامة بإشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في بعض القلق في عالم أم الألعاب لأنها تتضمّن سباقات المضمار فقط وليس الميدان.