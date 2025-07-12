الامارات | 12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي خورفكان للمعاقين اعتماد مشاركة 12 لاعباً في بطولة «أجيال الغد» لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأندية غرب آسيا، المقررة في نادي «أجيال الغد»، بالعاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري.

وتغادر بعثة نادي خورفكان إلى الأردن غداً، بعد إعداد متدرج، كما يخوض الفريق المباراة النهائية لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة للموسم الرياضي 2024-2025، اليوم، أمام نادي دبي لأصحاب الهمم في نادي الثقة للمعاقين.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية عبدالعزيز الحمادي، أن اللاعبين أكملوا مرحلة الاستعدادات المطلوبة للمشاركة في البطولة، بطموحات كبيرة تواكب الطفرة المميزة في المستويات الفنية خلال المرحلة الماضية.

وأوضح أن الفريق سيواصل إعداده خلال المرحلة المقبلة بعد المشاركة في البطولة، بمعسكر إعداد في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل في المجمع الأولمبي بمصر، بعد الإعداد الناجح في المجمع ذاته العام الماضي، إضافة إلى خوض مباريات ودية، والمشاركة في المسابقات المحلية، مشيداً في الوقت نفسه بدعم مجلس الشارقة الرياضي لمشاركة النادي في البطولة، وتوفير جميع المتطلبات.