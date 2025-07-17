الارشيف / اخبار الرياضه

بعد أنباء أزمة العقود.. إمام عاشور ينشر صورته مع زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورته رفقة أحمد سيد زيزو زميله في الفريق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتزامنت هذه الصورة مع تردد أنباء تشير إلى أن هناك خلافا بين الثنائي، بسبب رغبة إمام عاشور في الحصول على نفس قيمة عقد زيزو.

ويستعد الأهلي لخوض معسكر استعداد في تونس، ينطلق غدا الجمعة 18 يوليو، ويستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر.

