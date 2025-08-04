التجارب الأميركية: لايلز يوجه انذارا لمنافسيه وريتشاردسون تسقط في 200 م

الرياص - اسماء السيد - يوجين (الولايات المتحدة) : وجه نواه لايلز، بطل أولمبياد باريس 2024 في سباق 100 م، انذارا لمنافسيه في مونديال طوكيو المقرر بين 13 و21 أيلول/سبتمبر، بإحرازه سباق 200 م خلال تجارب انتقاء المنتخب الأميركي، فيما فشلت شاكاري ريتشاردون في التأهل إلى السباق عينه بعد سقوطها في نصف نهائي.

في اليوم الأخير من تجارب انتقاء المنتخب الأميركي على ملعب هايوورد فيلد في يوجين، عاد لايلز من بعيد وعوض تخلفه في طريقه للفوز بسباق 200 م أمام كيني بيدناريك، مسجلا أسرع زمن لهذا العام وقدره 19.63 ثانية.

وبعد تجاوزه خط النهاية، نظر لايلز بشيء من التحدي إلى بيدناريك، صاحب فضية السباق في أولمبيادي طوكيو 2020 وباريس 2024 ومونديال يوجين 2022، فرَدَّ الأخير بدفعه في ظهره.

ورفض لايلز الذي كان ضامنا أصلا تأهله إلى مونديال طوكيو في سباقي 100 و200 م كونه حامل اللقبين العالميين، التعليق على نظرته الاستفزازية بالقول "انصياعا لأوامر المدرب، لا تعليق".

لكن بيدناريك علق على ما حصل من دون تحفظ، قائلا "ما أدلى به (حول النظرة) لا يهم، المهم ما فعله".

وأضاف بعد اكتفائه بالمركز الثاني في أفضل زمن له هذا الموسم وقدره 19.67 ثانية "هذا هراء غير رياضي، ولا أتعامل معه... لا أتعامل مع أي من هذه الأمور".

ولن تخوض ريتشاردسون سباق 200 م في أولمبياد طوكيو بعد سقوط حاملة اللقب العالمي في 100 م عند حاجز نصف النهائي في أسبوع صعب عليها شهد إيقافها من قبل الشرطة نتيجة اعتدائها بالضرب على صديقها العداء كريستيان كولمان الذي فشل في حجز بطاقتها إلى مونديال طوكيو في 200 م، لكنه سيكون بصحبة المنتخب الأميركي للتتابع.

وكما ستتواجد صديقته، ابنة الـ25 عاما التي نالت برونزية 200 م في مونديال بودابست، في العاصمة اليابانية الشهر المقبل كونها تأهلت تلقائيا إلى سباق 100 م كحاملة اللقب.

وأكملت ميليسا جيفرسون وودن ثنائية السرعة في التجارب الأميركية، بعد فوزها الأحد بسباق 200 م غداة إحرازها المركز الأول في 100 م أيضا.

وسجلت ابنة الـ24 عاما التي نالت برونزية 100 م في أولمبياد باريس الصيف الماضي، 21.84 ثانية لتتقدم أنافيا باتل التي حلت ثانية بزمن قدره 22.12 ثانية.

وتأهلت بطلة الـ200 م في أولمبياد باريس غابي توماس بشق الأنفس إلى مونديال طوكيو بعدما نالت المركز الثالث بالصورة النهائية امام بريتاني براون.

وسيخوض البطل الأولمبي راي بنجامين سباق 400 م حواجز في طوكيو بعد فوزه الأحد بزمن قدره 46.89 ثانية.

واستعادت بطلة أولمبياد 2016 داليا محمد شبابها بفوز ابنة الـ35 عاما بسباق 400 م حواجز عند السيدات بعد تسجيلها 52.65 ثانية، للتأهل إلى البطولة العالمية الأخيرة لها بما أنها قررت الاعتزال بعد نهاية هذا الموسم.

وحذا دونافان برازيير، بطل مونديال الدوحة 2019، حذو محمد وأحرز سباق 800 م، واضعا خلفه لعنة الإصابات والعمليات الجراحية التي أبعدته عن المنافسات وأثرت كثيرا على مستواه.

وسجل ابنة الـ28 عاما أفضل توقيت شخصي وقدره 1:42.16 دقيقة، متقدما على ابن الـ16 عاما كوبر لوتكينهاوس الذي نال المركز الثاني بزمن قياسي عالمي لفئة دون 18 عاما وقدره 1:41.27 دقيقة.

وستخوض رويزين ويليس أول بطولة كبرى في مسيرتها عن 20 عاما بعد فوزها بسباق 800 م عند السيدات، متقدمة على ماغي كونغدون وسايج هورتا كليكر.

وفي 110 أمتار حواجز، فاز جايكوب ثارب بزمن قدره 13.01 ثانية، مستفيدا من قرار البطل العالمي والأولمبي غرانت هولواي عدم خوض النهائي بما أنها متأهل تلقائيا إلى المونديال.