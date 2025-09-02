المخضرم سانشيس يغادر أودينيزي الى إشبيلية

الرياص - اسماء السيد - روما : انضم نجم أرسنال الإنكليزي وبرشلونة الإسباني السابق التشيلياني أليكسيس سانشيس الى صفوف إشبيلية قادما من أودينيزي الإيطالي، وفقا لما أعلنه النادي الإسباني الإثنين.

وجاء الإعلان بعد ساعات من كشف أودينيزي عن رحيل اللاعب المخضرم بعد التوصل الى اتفاق رضائي.

وقال النادي الإسباني عن إبن الـ 36 عاما إنه بعد أن لعب "في فترة طويلة من مسيرته مع أهم الأندية في عالم كرة القدم" سيجلب سانشيس "خبرته وحسّه التهديفي" الى إشبيلية.

وعاد المهاجم التشيلياني الذي سبق أن ارتدى أيضا قميص مانشستر يونايتد الإنكليزي، إنتر الإيطالي ومرسيليا الفرنسي خلال مسيرته، الى أودينيزي لفترة ثانية قبل عام واحد.

وقال أودينيزي في بيان "ينفصل مسارا أودينيزي وأليكسيس سانشيس هنا. لقد توصّل النادي وأسطورة الأبيض والأسود إلى اتفاق لإنهاء عقده".

وأضاف النادي "سيبقى أليكسيس دائما طفلنا المذهل"، في إشارة إلى لقبه الشهير.

وأعلن أودينيزي عن ضمّه المهاجم الإيطالي الدولي نيكولو زانيولو على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي.

وستكون هذه المحطة الخامسة لإبن الـ 26 عاما في غضون عامين بعد انتقاله من روما الى النادي التركي في عام 2023 قبل أن يذهب على سبيل الإعارة الى كل من أستون فيلا، أتالانتا وفيورنتينا.

والتحق سانشيس للمرة الاولى بأودينيزي عندما غادر أميركا الجنوبية كلاعب يافع في عام 2008.

نجح بعدها في بلوغ النجومية من بابها العريض عبر الفوز بالدوري الإسباني مع برشلونة في عام 2013، والدوري الإيطالي مع انتر ميلان في 2021 و2024، وكأس انكلترا مع أرسنال في 2015 و2017.

وبلغ ذروة النجومية الشخصية مع منتخب بلاده عندما قاده للتتويج بلقب مسابقة كوبا أميركا لعامين متتالييين (2015 و2016)، بعد التفوّق في المرتين على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في النهائي.