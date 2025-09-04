فلاشينغ ميدوز: أوجيه-ألياسيم الى نصف النهائي للمرة الثانية

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تأهل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف 27 عالميا إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية بفوزه على الاسترالي أليكس دي مينور الثامن 4 6 و7 6 (9 7) و7 5 و7 6 (7 4) الأربعاء في ربع النهائي.

وهي المرة الثامنة التي يبلغ فيها الكندي البالغ من العمر 25 عاما دور الاربعة في دورات وبطولات رابطة المحترفين هذا العام، وسينتظر الفائز في مباراة ربع النهائي الأخيرة بين الإيطاليين يانيك سينر الأول عالميا وحامل اللقب ولورنتسو موزيتي العاشر.

كما هي المرة الثانية فقط التي يبغ فيها أوجيه ألياسيم دور الاربعة في الغراند سلام بعد الاولى في فلاشينغ ميدوز بالتحديد عام 2021.

وحول الكندي الذي أطاح بالالماني ألكسندر زفيريف والروسي أندري روبليف في الدورين السابقين، خسارته المجموعة الاولى 4 6 وتأخره 2 4 في الثانية الى فوز صعب 7 6 (9 7) و7 5 و7 6 (7 4) بعد اربع ساعات و10 دقائق.

وقال الكندي في مقابلة على أرض الملعب: "كان الأمر متوترا جدا اليوم طوال المباراة، لم تكن الأمور على ما يرام في جميع الأوقات، ولكن هكذا هي مباريات الغراند سلام. في بعض الأحيان، قد لا تشعر بأفضل حالاتك، لكنني كنت مستعدا لبذل قصارى جهدي كي أبقى هنا".

وأضاف "إنه شعور رائع. بعد أربع سنوات... أشعر وكأنه أكثر من ذلك. كانت سنتان صعبتان، ولكن من الرائع العودة إلى نصف النهائي. لقد كانت بطولة مذهلة حتى الآن. لم تنتهِ بعد، لا يزال هناك بعض مباريات التنس، والتحديات الأكبر لم تأت بعد، ولكن هذا ما أعيش من أجله".

وفرض التعادل نفسه في بداية الشوط الاول حتى نجح الاسترالي في كسر ارسال الكندي في الشوط السابع حيث تقدم 4 3 ثم 5 3 قبل أن ينهيه في صالحه 6 4 في 48 دقيقة.

وتبادل اللاعبان كسر الارسال في الشوطين الخامس والسادس من المجموعة الثانية فتعادلا 3 3 قبل ان ينجح كل منهما في كسب ارساله حتى الشوط الثاني عشر (6 6) وبالتالي احتكما الى شوط فاصل تقدم خلاله دي مينور 4 2، بيد أن أوجيه قلب الطاولة وحصل على فرصتين لحسمه، فأهدر الاولى عندما تقدم 7 6، ونجح في الثانية بتقدمه 8 7 فكسبه 9 7 وبالتالي المجموعة 7 6 في ساعة و26 دقيقة.

وواصل ألياسيم صحوته في المجموعة الثالثة وتمكن من كسر ارسال دي مينور في الشوط الخامس والتقدم 3 2، لكن الاخير رد التحية في الشوط العاشر مدركا التعادل 5 5، قبل أن يستعيد الكندي تقدمه بكسر ارسال الاسترالي مباشرة في الشوط الحادي عشر فتقدم 6 5 قبل ان يحسم المجموعة في صالحه 7 5 في 55 دقيقة.