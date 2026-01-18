اخبار العالم

قتلى وإجلاء الآلاف جراء الحرائق في تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل 15 شخصاً على الأقل جراء حرائق ضربت منطقتين في جنوب تشيلي وأجبرت أكثر من 50 ألف شخص على إخلاء منازلهم، بحسب ما أفادت السلطات اليوم الأحد.
وقال وزير الأمن التشيلي لويس كورديرو، لوسائل إعلام، إنّ الحرائق أسفرت "عن 15 قتيلاً على الأقل"، وتمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في منطقتي نيوبله وفيوفيو، على بُعد نحو 500 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.
وأعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش المنطقتين منكوبتين بكارثة طبيعية.
وكتب بوريتش، في منشور على منصة "إكس": "في ظلّ الحرائق الخطيرة، قرّرتُ إعلان حالة الكارثة الطبيعية في منطقتي نيوبله وفيوفيو".
وكانت الحرائق قد اندلعت أمس السبت في خضم فصل الصيف الجنوبي الذي يتّسم بارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية.
وفي السنوات الأخيرة، اشتدّت وطأة الحرائق في تشيلي، لا سيّما في الوسط الجنوبي.

