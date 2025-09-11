بطولة فرنسا: غياب بوغبا مستمر حتى منتصف الشهر المقبل بحسب مدرب موناكو

الرياص - اسماء السيد - موناكو : لن يستطيع نجم الوسط بول بوغبا الغائب عن الملاعب منذ ثلاث سنوات، المشاركة مع موناكو المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم حتى 18 تشرين الأول/اكتوبر أمام أنجيه، بحسب ما توقع مدرب الفريق، النمسوي آدي هويتر الذي أعلن أيضا غياب الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي لمدة شهرين.

وقال هويتر "بعد النافذة الدولية المقبلة (6 14 تشرين الأول/أكتوبر)، أعتقد أننا سنحظى بفرصة لرؤية (بوغبا) يلعب مع موناكو".

وأضاف "إنه يسير في الطريق الصحيح، وعلى الرغم من أنني معجب بعمله اليومي، إلا أن عودته تستغرق وقتا أطول مقارنة بأنسو فاتي".

ومن المتوقع أن يعود فاتي إلى تمارين الفريق اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح مدرب موناكو "سيكون فاتي مع الفريق في رحلتنا إلى بروج (الخميس 18 أيلول/سبتمبر في دوري أبطال أوروبا)، ومن الممكن أيضا تواجده على أرضية الملعب أمام متز (الأحد 21 أيلول/سبتمبر)".

وكشف هويتر أن الحارس هراديكي الذي تعرض لإصابة وخرج من مباراة ستراسبورغ (3 2) في 31 آب/أغسطس، سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.