مشاركة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

بيروت - نادين الأحمد - يُشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في دورته السابعة والخمسين، ضمن جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وسط مشاركة واسعة تضم 1457 دار نشر من 83 دولة حول العالم.

ويستعرض المجمع خلال مشاركته باقة متميزة من إصداراته المتنوعة، إلى جانب تسليط الضوء على المراحل الفنية والتقنية لطباعة المصحف الشريف، بما يعكس الجهود المتقدمة التي تبذلها المملكة في خدمة كتاب الله وفق أعلى معايير الدقة والجودة.

كما يقدّم المجمع لزوار المعرض هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف، عبر توزيع نحو 50 ألف نسخة من أحجام وإصدارات وروايات مختلفة، في إطار رسالة المملكة الإنسانية والدعوية، وحرصها المستمر على نشر القرآن الكريم وخدمة المسلمين في مختلف دول العالم.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعزيز الحضور الثقافي والدعوي للمملكة في المحافل الدولية، ونشر قيم الإسلام الوسطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الثقافة والمعرفة وبناء جسور التواصل الحضاري.