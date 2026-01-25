تابع الان خبر السعودية تستضيف اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في جدة أبريل المقبل حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها الاجتماع الدولي لـ المنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، وذلك في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل المقبل، عقب اختتام مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى 2026 الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري.

وشارك وفد المملكة رفيع المستوى، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في سلسلة من الحوارات المؤثرة، إلى جانب الإشراف على إطلاق عدد من المبادرات النوعية الهادفة إلى مواجهة التحديات العالمية واستثمار الفرص التنموية المتاحة.

وأكد الوفد السعودي خلال مشاركته التزام المملكة بالدعوة إلى الحوار البنّاء، وتعزيز التعاون العملي والعمل الجماعي بوصفها ركائز أساسية لتحقيق النمو المستدام والاستقرار العالمي. كما شارك أعضاء الوفد في جلسات حوارية عامة وخاصة، واجتماعات ثنائية، إضافة إلى لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وضم الوفد عددًا من أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين، الذين شاركوا في جلسات رئيسة تناولت موضوعات متعددة، من بينها آفاق الاقتصاد العالمي، ومستقبل الاقتصاد السعودي، وجودة الحياة، واقتصادات المستقبل، وتسريع التحول حتى عام 2050، وتنمية القدرات البشرية.

وفي إطار المشاركة، نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط جناح SAUDI HOUSE للعام الثاني على التوالي، الذي شهد تنظيم أكثر من 20 جلسة حوارية ضمن سلسلة NextOn، بمشاركة قادة فكر وخبراء عالميين، وركزت فعالياته على ستة محاور رئيسة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد الجناح حضورًا لافتًا تجاوز 10 آلاف زائر، تعرّفوا من خلاله على مسيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، والفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب الجوانب الثقافية والسياحية. كما أُعلن خلال المنتدى عن عدد من المبادرات والاتفاقيات الاستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للابتكار والتنمية.