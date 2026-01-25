شكرا لقرائتكم خبر الموروث المحلي في العلا يتألق ضمن حفل «روائع الأوركسترا السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد حفل «روائع الأوركسترا السعودية»، الذي نظمته هيئة الموسيقى في قاعة مرايا بمحافظة العلا، حضورا لافتا للموروث الثقافي المحلي، الذي شكل عنصرا أساسيا في المشهد الفني للحفل، وأسهم في إبراز الهوية الثقافية للمكان ضمن تجربة موسيقية متكاملة.

وتجلى الموروث المحلي من خلال تقديم عدد من الفنون الشعبية التي تشتهر بها المحافظة، من بينها فنون الدحة والرفيحي والزير، حيث امتزجت هذه الفنون مع الأداء الأوركسترالي في لوحة فنية عكست تنوع التراث السعودي وثراءه، وقدرته على الحضور في سياقات فنية معاصرة دون أن يفقد أصالته أو عمقه التاريخي.

وجاء هذا التلاقي بين الموسيقى العالمية والموروث المحلي ليؤكد مكانة العلا بوصفها حاضنة للثقافة والفنون، ومنصة تبرز التراث الوطني في قوالب إبداعية حديثة، تعزز من حضور الثقافة السعودية على المستويين المحلي والدولي، في واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في المملكة.