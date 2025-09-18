دوري أبطال أوروبا: بروج يهزم موناكو برباعية وتعادل مثير بين كوبنهاغن وليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - بروج (بلجيكا) : قسا كلوب بروج البلجيكي على ضيفه موناكو الفرنسي 4 1 في مستهل مشوار الفريقين ضمن دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخميس.

سنحت أمام موناكو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل، بعدما أعاق حارس المضيف سيمون مينيوليه، الدنماركي ميكا بييريث، فاحتسب الحكم ركلة جزاء، نفّذها ماغنيس أكليوش لكن مينيوليه صحّح خطأه بالتصدي لها أرضية زاحفة إلى يساره (10).

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق الألماني المنفرد نيكولو تريسولدي الذي ركن الكرة من مسافة قريبة إلى يمين الحارس السويسري للضيوف فيليب كون، بعد تمريرة بينية متقنة من القائد هانس فاناكن (32).

وضاعف النيجيري رافايل أونييديكا النتيجة، بعدما تابع من مسافة قريبة عرضية البرتغالي كارلوس فوربس (39).

وحسم فاناكن الأمور بهدف ثالث بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إلى يسار كون (43).

وأضاف البديل الفرنسي مامادو دياكون الهدف الرابع، بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة استقرت أرضية إلى يمين كون، بعد عرضية البديل الآخر خواكين سايس من الجهة اليسرى (75).

وقلّص البديل الإسباني أنسو فاتي النتيجة بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة بعدما هيّأ له الياباني تاكومي مينامينو الكرة (90+2).

وفي مباراة أخرى، انتزع باير ليفركوزن الألماني تعادلا ثمينا ومثيرا من أرض مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 2 2.

افتتح السويدي يوردان، نجل أسطورة كرة القدم السويدية السابق هنريك لارسون، التسجيل لكوبنهاغن، بعدما تابع من مسافة قريبة إلى داخل الشباك عرضية التونسي الياس عاشوري من الجهة اليسرى (9).

وسجّل لارسون هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في مسيرته، وذلك بعد 24 عاما من تسجيل والده هدفه الأول في المسابقة بقميص سلتيك الاسكتلندي في الخسارة أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي (2 3) بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2001.

وعادل ليفركوزن النتيجة عبر الإسباني أليخاندرو غريمالدو من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ركنها بشكل رائع في المقص الأيمن لمرمى أصحاب الأرض، محرزا هدفه الثالث تواليا، بعد ثنائية في مرمى فرانكفورت (3 1) الجمعة في الدوري المحلي (82).

واستعاد كوبنهاغن التقدم برأسية البديل البرازيلي روبرت من مسافة قريبة بعد عرضية من الجهة اليمنى للظهير المكسيكي رودريغو هويسكاس (87).