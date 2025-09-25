أديلايد ينهي عقد نجمه الأميركي مونتريزل هاريل بسبب المنشطات

الرياص - اسماء السيد - سيدني : أنهى نادي أديلايد ثيرتي سيكسرز الأسترالي الخميس عقد لاعب دوري كرة السلة الأميركي السابق مونتريزل هاريل، بعد فشله في اختبار المنشطات في الصين هذا العام.

وأعلن النادي الأسترالي أنه "لم يكن لديه خيار" سوى الانفصال عن مهاجمه الأميركي القوي الذي بدأ مشواره في الدوري الأميركي (أن بي ايه) مع هيوستن روكتس وصنع اسمه مع لوس أنجليس كليبرز.

وجاءت نتيجة اختبار هاريل في نيسان/أبريل الماضي إيجابية لحمض تيتراهيدروكانابينول، وهي مادة ذات التأثير النفسي الموجودة في الماريجوانا، أثناء لعبه مع فريق شينجيانغ فلاينغ تايغرز في الدوري الصيني (من آذار/مارس الماضي).

أُعلن عن نتيجة الاختبار الإيجابية بعد شهرين فقط، بعد عودته الى صفوف أديلايد الذي دافع عن ألوانه موسم 2024 2025.

ويقضي هاريل الذي لعب أيضا مع لوس أنجليس ليكرز وواشنطن ويزاردز، حاليًا فترة إيقاف موقتة، في انتظار العقوبة النهائية من الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات.

وقال نادي أديلايد في بيان: "في الوضع الحالي، لا يسمح لهاريل بالتدريب أو اللعب".

وأضاف "في ظل عدم وجود جدول زمني لانتهاء العملية وعدم اليقين بشأن أي عقوبات، لم يتبقَّ للنادي خيار سوى إنهاء عقد هاريل للسماح له بالتحرك نحو استكمال تشكيلته الأساسية".