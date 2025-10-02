هاميلتون يشكر الجميع على مواساتهم له إثر وفاة كلبه

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : شكر بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون الخميس جميع أفراد عائلة فورمولا واحد على رسائل الدعم التي قدموها له عقب وفاة كلبه المحبوب، قائلاً إن الاستجابة كانت "مؤثرة للغاية".

وقال هاميلتون، إن قراره بوضع حد لحياة كلبه الذي يدعى روسكو، البالغ من العمر 12 عاما، كان "أصعب قرار" في حياته يوم الأحد بعد إصابته بالتهاب رئوي.

ونُشرت آلاف رسائل التعاطف من المشجعين والزملاء السائقين وفرق فورمولا واحد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة روسكو، الوجه المألوف في حلبة السباق، بين ذراعي هاميلتون.

وقال هاميلتون للصحافيين في حلبة مارينا باي قبل سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة الأحد "كان من المؤثر حقًا أن أرى عدد الأشخاص الذين اعربوا عن تأثرهم".

وأضاف "كان (روسكو) أهم شيء في حياتي، لذلك كانت تجربة صعبة للغاية".

وكان سائق فيراري البريطاني قد غاب عن اختبار إطارات فورمولا واحد في إيطاليا الأسبوع الماضي ليكون مع حيوانه الأليف المريض، لكنه عاد إلى فريقه لسباق سنغافورة هذا الأسبوع.