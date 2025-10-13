موتو جي بي: بطل العالم ماركيس يخضع لجراحة في كتفه الايمن

الرياص - اسماء السيد - روما : خضع بطل العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي" الإسباني مارك ماركيس لجراحة في كتفه الأيمن من دون تحديد موعد لعودته إلى المنافسات، وفقا لما أفاد الإثنين فريقه دوكاتي.

وكتبت الحظيرة الإيطالية في بيان "بعد فحوص إضافية إثر إصابته في كتفه الأيمن، خضع مارك ماركيس لعملية جراحية، والتي سارت على ما يرام في مستشفى روبر الدولي في مدريد".

وأضاف "خلص الأطباء الذين فحصوه قبل سبعة أيام إلى أن كسر العظم وإصابات الأربطة لم تُظهر علامات كافية على الاستقرار بعد أسبوع من التثبيت".

وتابع "لذلك، تقرر المضي قدما في التثبيت الجراحي (...). سيواصل مارك ماركيس، الذي عاد بالفعل إلى منزله، فترة تعافيه هناك، وسيحدد تقدم حالته موعد عودته إلى المنافسات".

وتعرض ماركيس البالغ 32 عاما لإصابة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر عندما تعرض لسقطة في اللفة الاولى خلال جائزة إندونيسيا الكبرة بعدما فقد أخلّ بتوازنه الإيطالي ماركو بيتزيكي (أبريليا).

وكان ماركيس، الذي حسم لقبه العالمي السابع بعد حلوله ثانيا في جائزة اليابان الكبرى وذلك قبل نهاية 5 جولات من نهاية البطولة هذا العام، قد تعرض لإصابة خطيرة في عظم العضد الأيمن في بداية موسم 2020. غاب عن بقية الموسم لخضوعه لعدة عمليات جراحية، واستغرق ثلاثة مواسم لاستعادة لياقته.

وأعلن الإسباني، الذي هيمن على العام الحالي بفوزه بـ 11 جولة، انه لن يكون متاحا للمشاركة في السباقين المقبلين في أستراليا وماليزيا.