قطر: تحضيرات جارية لوضع تصوّر للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، 17 ديسمبر 2025، بأن التحضير جار لاجتماع بين الوسطاء لوضع تصوّر لكيفية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد المسؤول القطري في تصريحاته على الحاجة العاجلة للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على مضاعفة الجهود للوصول للمرحلة الثانية، وأنه يوجد عناصر كثيرة بالاتفاق "يجب أن تكتمل". وفق قوله

وأكد أن بلاده ترفض أن تُستخدم أي قوة للاستقرار في قطاع غزة بما يخدم طرفًا على حساب آخر، مشددًا على ضرورة أن يكون أي وجود دولي أو إقليمي محايدًا ويهدف إلى حماية المدنيين، وحماية اتفاق إنهاء الحرب.

كما جدّد التأكيد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل غير مشروط ودون عوائق، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها القطاع.

وأشار المسؤول القطري إلى أن الدوحة أثارت قضية استمرار عمليات القصف والاغتيالات الإسرائيلية في قطاع غزة، محذرًا من أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار تُقوّض الجهود المبذولة وتضع الوسطاء في مواقف محرجة.

المصدر : وكالات