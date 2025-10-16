الحارس بيكفورد يوقع عقدا جديدا مع إيفرتون

الرياص - اسماء السيد - لندن : وقّع الحارس الدولي جوردان بيكفورد عقدا جديدا مع إيفرتون في صفقة لمدة 4 أعوام، وفقا لما أعلن ثامن الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وارتدى الحارس البالغ 31 عاما قميص نادي "ميرسيسايد" خلال 326 مباراة منذ انضمامه إليه عام 2017 قادما من سندرلاند.

وكان عقده السابق ينتهي في نهاية موسم 2026 2027.

قال بيكفورد لقناة "إيفرتون تي في" إنه "سعيد للغاية. سعيد جدا للانتهاء مع عامين إضافيين، أي 4 سنوات إجمالا".

وأضاف "أنا في غاية السعادة، وهذا يمنحني فرصة لبناء إرث لنفسي هنا، والمضي قدما وبناء هذا النادي إلى حيث نطمح".

وتابع "إيفرتون ناد مميز جدا بالنسبة لي. جئتُ من سندرلاند في صغري ونضجت هنا لأصبح رجلا، وهي فترة مميزة لي ولعائلتي".

وقّع بيكفورد على العقد الجديد بعد عودته من فترة دولية ناجحة أخرى مع منتخب بلاده، حيث حافظ على نظافة شباكه في الفوزين على ويلز 3 0 وديا ولاتفيا 5 0 ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2026. قاد "الأسود الثلاثة" للتأهل إلى العرس الكروي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

كما حطّم أمام ويلز رقم غوردون بانكس بحفاظه على نظافة شباكه للمباراة الثامنة تواليا، ليعود ويعززه أمام لاتفيا.