أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: فاز أشرف حكيمي، الدولي المغربي ولاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، بالرباط، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لكرة القدم لسنة 2025، بينما فازت مواطنته غزلان الشباك، لاعبة المنتخب المغربي النسوي وفريق الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعبة.

وأضحى حكيمي خامس لاعب مغربي يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية، بعد أحمد فرس ومحمد التيمومي وبادو الزاكي ومصطفى حجي.

جياني إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتحدث في الحفل والى جانبه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)

وتميز حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي (كاف)، لهذه السنة، والذي احتضنته العاصمة المغربية، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية، بينها جياني إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فضلا عن رؤساء الاتحادات الإفريقية، وعدد من الضيوف والنجوم الأفارقة السابقين للعبة.

وفي باقي الجوائز، فاز بجائزة أفضل لاعب شاب المغربي عثمان معما، نجم المنتخب المغربي لأقل من عشرين عاما الفائز بكأس العالم، بينما فازت مواطنته ضحى المدني، لاعبة المنتخب النسوي المغربي وفريق الجيش الملكي المغربي، بجائزة أفضل لاعبة شابة.

وفاز المنتخب المغربي لأقل من عشرين عاما بجائزة أفضل منتخب رجالي، بينما فاز المنتخب النيجيري بجائزة أفضل منتخب نسوي.

ياسين بونو يتسلم جائزة احسن حارس

وفاز حارس المنتخب المغربي وفريق الهلال السعودي ياسين بونو بجائزة أفضل حارس إفريقي، بينما توجت النيجيرية تشياماكاننادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى.

وتوج بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر بجائزة أفضل مدرب.

وفاز الصومالي عمر عبد القدير بجائزة أفضل حكم وسط، بينما فاز لوبان عبد الرازق من جيبوتي بجائزة أفضل حكم مساعد. فيما فازت الأوغندية سميرة نابادا بجائزة أفضل حكمة وسط، والمالية تابارا مبوجي بجائزة أفضل حكمة مساعدة. وفاز الدولي الكونغولي ولاعب بيراميدز المصري فيستون مايلي بجائزة أفضل لاعب محلي.

كما أعلن عن جائزة التميز لهذه السنة، والتي ذهبت إلى كل من الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيسة التانزانية سامية حسن، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

صورة تذكارية للمتوجين بجوائز "الكاف"