‎إطلاق الهوية الرسمية لـ"خليجي 27"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للعبة واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية™️، إطلاق الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة جدة للبطولة خلال الفترة من (23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر) 2026.

وتشهد البطولة إقامة منافسات كأس الخليج للمرة الأولى في مدينة جدة، في خطوة تمثل امتدادًا جديدًا لمسيرة البطولة التاريخية.

وتحمل الهوية الجديدة طابعًا مستوحىً من روح الخليج وتفاصيل مدينة جدة، حيث جاء تصميم الشعار مستلهمًا من "الرواشين" التاريخية التي اشتهرت بها جدة التاريخية، راسمًا شكل كأس البطولة، في خطوة تعكس ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري للمدينة، وتمنح الهوية طابعًا بصريًا يعبّر عن أصالة المكان وحداثة الحدث.

واستُلهمت ألوان الهوية من ألوان هوية المملكة العربية السعودية، إلى جانب الألوان الزاهية التي عُرفت بها مدينة جدة، إضافةً إلى درجات اللون الفيروزي المستوحاة من شواطئ الخليج العربي، بما يعكس الطابع البحري والترابط الثقافي والجغرافي بيندول الخليج العربية.

وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن الهوية الجديدة تعكس الشغف الكبير الذي تحمله جماهير الخليج تجاه البطولة، وتجسِّد ما تمثله كأس الخليج من روابط أخوية وتاريخ رياضي واجتماعي ممتد بين شعوب المنطقة، إلى جانب إبراز التطور المتسارع الذي تشهده كرةالقدم الخليجية على مختلف المستويات.

وبهذه المناسبة أكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جاسم الرميحي، أن شعار بطولة كأس "خليجي 27" يحمل الكثير من المضامين العميقة التي يُجسد خلالها أهمية الرمزية الخليجية للحدث الذي يُقام على أرض المملكة العربية السعودية".

وقال: "الشعار حمل معانٍ كبيرة ترمز إلى الإرث الهائل للبطولة التي تُمثل شعوب المنطقة، كما يأخذ الإلهام من الثقافة الخليجية، ويحتفي باستضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الـ27 من البطولة المرموقة التي كانت شاهدة على بزوغ نجم العديد من اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى التنوّع الغني الذي يُثري المجتمع في المنطقة"، مشيرًا إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بها لما تحمله من معانٍ سامية، وما لها من قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة.

وثمّن الجهود الكبيرة المبذولة لإبراز هذا العمل، الذي يُعد بصمة واضحة ومستدامة في تاريخ كرة القدم الخليجية، مبينًا أن اللجنة المنظمة أنهت جميع الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل القرعة، الذي سيُقام في التاسع عشر من الشهر الجاري في ميدان الثقافة - مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، لافتًا إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات في المملكة العربية السعودية، في تأكيد على الحرص الكبير من أجل إنجاح الحدث، وتقديم نسخة مميزة وبمعايير احترافية عالية.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لـكأس آسيا 2027 السعودية™️، مي الهلابي، أن الهوية الجديدة صُممت لتعكس روح البطولة وخصوصية استضافتها في جدة، من خلال مزج العناصر التراثية والثقافية للمدينة مع الطابع الخليجي المعروف للبطولة، بما يخلق هوية بصرية قريبة من الجماهير الخليجية.

وأبانت أن استضافة جدة للبطولة للمرة الأولى تمثل محطة مهمة في تاريخ كأس الخليج، مشيرةً إلى أن البطولة تحمل قيمة خاصة لدى الجماهير الخليجية، فيما تسعى اللجنة المحلية المنظمة إلى تقديم نسخة تعكس مكانة المملكة وخبرتها المتنامية في استضافة لأحداث الرياضية الكبرى.

ويأتي إطلاق الهوية بالتزامن مع العد التنازلي لإقامة مراسم سحب القرعة المقررة يوم 19 مايو الجاري في جدة التاريخية، وسط ترقب جماهيري، وإعلامي واسع، باعتبار البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الخليجية وأكثرها قربًا من الجماهير.