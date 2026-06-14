محمد إسماعيل يخرج عن صمته: عانيت من النزيف منذ الدقيقة الخامسة.. والحكام حرمونا من العدالة

فجّر محمد إسماعيل، مدافع نادي الزمالك، مفاجأة مدوية بتوجيهه اتهامات خطيرة ومباشرة إلى الطاقم التحكيمي الذي أدار إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والذي توج باللقب بركلات الترجيح بنتيجة (8-7) عقب تبادل الفريقين الفوز بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب.

وأبدى إسماعيل غضبه العارم من القرارات التحكيمية للجابوني بيير أتشو، الذي أدار الموقعة الحاسمة على ستاد القاهرة الدولي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام” مستنكراً الأحداث: “لم أكن أتخيل يومًا أنني سأكتب هذا الأمر، لكنكم عرفتم كيف تُخفون هذه اللقطة عن مخرج المباراة، وعن تقنية الفيديو، وعن الحكم الذي قال إنني أنا من اصطدمت بكتفه”.

وكشف مدافع الفارس الأبيض عن تفاصيل إصابته القوية التي تعرض لها مبكراً وأثرت على مردوده البدني، قائلاً: “منذ الدقيقة الخامسة وأنا أنزف طوال المباراة، ولم أستطع مساعدة فريقي بالشكل الذي كنت أتمناه”.

واختتم النجم الزملكاوي رسالته باتهام مباشر وصادم لطاقم التحكيم، مؤكداً غياب النزاهة التحكيمية وموجهاً رسالة خاصة للمدرج الأبيض: “لم أشعر بالعدل في المباراة، لقد رأيت طاقم الحكام يحتفلون بعد المباراة.. وأخيرًا، إلى جمهور الزمالك.. أنتم الحامي الوحيد لهذا النادي”.