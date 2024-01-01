البرهان يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى الإستقلال

البرهان ومحمد بن سلمان - لقاء سابق تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ال سعود، هنأه فيها، بالذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أصدق التهاني والتبريكات لحكومة وشعب السودان بمناسبة هذه الذكرى المجيدة متمنيا للسودان وشعبه ،مزيدا من الرفاه والتطور. وعبر عن أمله في أن ينعم السودان خلال العام الجديد، بالسلام والأمن والإستقرار. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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