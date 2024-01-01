عائشة الماجدي: أي تباطؤ في موضوع الوالى دا ح تتنظم مقاومة شعبية في القضارف تشيلوا من الكرسي بسهولة وح ندعمها !!!

مناطق القضارف طلعت مسيرة كبيرة ومنهم قبيلة البوادرة وقبائل أخري تخرج قرابة 50 الف نفر سند للجيش ..

والى القضارف تكتم بالمسيرة ومنع تلفزيون القضارف من التصوير والإعلام ورفض يطلع يخاطب المسيرة !

الوالى لم يستعد هو او أجهزته التنفيذية لهذه المسيرة هذا الوالى مُكبل من عناصر قحت والأيام ح تثبت شئ ما أعرض عنه أنا الآن ،،

علي كل حال يالسيد والى القضارف ، القضارف محروسة برجالها وأهلها وجيشها بإذن الله ،،،

والى القضارف يالبرهان إلى المزبلة قبل ما يحدث مثل ما حدث في مدني ،،،

أي تباطؤ في موضوع الوالى دا ح تتنظم مقاومة شعبية في القضارف تشيلوا من الكرسي بسهولة وح ندعمها !!!

شكرًا قائد الفرقة التانية مشاه لمخاطبة مسيرة أهل القضارف ..

جيش واحد شعب واحد ،،

الكاتبة/ عائشة الماجدي