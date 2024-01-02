حظيت صورة حديثة للإعلامية السودانية الحسناء فاطمة كباشي, بإعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت كباشي, الأضواء وذلك بعد نشرها للصورة التي ظهرت من خلالها وهي في الحرم المكي. حيث قامت المذيعة الإذاعية الشهيرة بأداء مناسك العمرة, بعد أن استغلت وجودها بالمملكة العربية السعودية, وظهرت المذيعة الحسناء خلال الصورة بالحجاب. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كتب المذيعة فاطمة كباشي على الصورة: (لبيك اللهم لبيك..اللهم تقبل مننا اللهم احفظ السودان واهل السودان اللهم اجمع شملنا الحمد لله الحمدلله الحمد لله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني فاطمة كباشي تحظي بإعجاب المتابعين بعد ظهورها في أول يوم من السنة الجديدة داخل الحرم المكي وهي تؤدي “العمرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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