تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم إقتصاصه من محادثة في دردشة عامة جرت بين شاب وفتاة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد عبرت الفتاة خلال “اللابف” الذي تم بأحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعه المئات عن اعجابها بالشاب. المقطع حظي بسخرية واسعة من قبل جمهور المعلقين الذي وصف الأمر بــ(الانبراش) من فتاة في الشاب الذي ظهر خجولاً خلال حديثه معها. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تتغزل في شاب وتعلن “إنبراشها” على الهواء وسط سخرية الجمهور والمتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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